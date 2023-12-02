Ершов: поп-ММА открывают больше возможностей, Шара Буллет попал в UFC через «Наше дело»

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов ответил на вопрос о том, какие возможности открываются перед участниками поп-ММА.

«Открывают ли поп-ММА больше возможностей? Да, могу очень уверенно это сказать. Допустим, ребята, которые не смогли ничего показать в профессионалах, проявили себя в поп-ММА. И не просто проявили, а смогли остаться здесь, закрепиться. И в дальнейшем есть шансы развиваться. Тот же Шара Буллет. Через «Наше дело» зашёл в UFC и показывает себя там, первый бой выиграл, и выиграл очень круто», — рассказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Евгений Ершов проведёт бой с Артёмом Тарасовым на турнире «ММА Серия 75», который состоится в Москве на «ВТБ Арене» 2 декабря.