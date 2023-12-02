Ершов: Кучера не открывал рот, когда я был на «Звёздах Африки»

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов рассказал о том, с кем он мог бы провести бой на шоу «Звёзды в Африке», которое транслируется на телеканале ТНТ.

«Бой с кем-то из «Звёзд Африки». С Кучерой разве что проводить бой. Но он уже себя показал как боец. Великий мужик. Когда я там был, то он рот не открывал. Когда я ушёл, то начал прыгать на Шаляпина, ещё что-то. Прикольчик я не понял», – сказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отметим, что 2 декабря Ершову предстоит поединок с Артёмом Тарасовым на турнире «ММА Серия 75», который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, ранее Ершов бился с известным бойцом в смешанных единоборствах Александром Емельяненко на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и проиграл во втором раунде.