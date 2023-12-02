Отто Валлин назвал фаворита в бою Усика и Фьюри

Шведский боксёр Отто Валлин поделился мнением о фаворите предстоящего боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Рад, что бой наконец-то состоится. Думаю, что Фьюри фаворит. Думаю, именно он победит. Да, Усик очень хорош. Но у обоих есть уязвимые места. Фьюри попросту больше. А ещё он умный боец. Уверен, он подойдёт к бою в лучшей форме, чем был в поединке с Фрэнсисом Нганну. Считаю, что Фьюри побьёт Усика», – приводит слова Валлина Vegas Insider.

Напомним, Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF и The Ring в супертяжёлом весе. Тайсон Фьюри – обладатель титула WBC. Украинец и британец подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе. Они сразятся 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).