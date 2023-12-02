UFC Fight Night 233: во сколько бои главного карда, где смотреть трансляцию

В ночь с 2 на 3 декабря состоится турнир UFC Fight Night 233, в рамках которого пройдёт большое количество ярких противостояний.
В соглавном бою вечера сойдутся Бобби Грин (31-14-1) и Джалин Тёрнер (18-8). А в главном событии вечера встретятся ирано-американский боец Бенеил Дариуш (22-5-1) и представитель Армении Арман Царукян (20-3).
Бои основного карда начнутся в 3:00 мск. Трансляция поединков главного карда будет организована на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий на турнире UFC Fight Night 233.
Основной кард турнира:
Лёгкий вес: Бенеил Дариуш – Арман Царукян.
Лёгкий вес: Бобби Грин – Джалин Тёрнер.
Легчайший вес: Роб Фонт – Дейвисон Фигейреду.
Полусредний вес: Шон Брэди – Келвин Гастелум.
Средний вес: Пунахеле Сориано – Дастин Штольцфус.