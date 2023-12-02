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Дариуш сказал, какой урок вынес Гэтжи после поражения от Хабиба

Дариуш сказал, какой урок вынес Гэтжи после поражения от Хабиба
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Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш считает, что двукратный претендент на титул Джастин Гэтжи воспользуется своим опытом в возможном поединке с действующим обладателем титула Исламом Махачевым.

«Может ли Джастин победить? Конечно, это возможно, у него есть нокаутирующий удар, и он хорошо двигается. Думаю, он усвоил урок после боя с Хабибом. Во многом всё получилось так из-за того, что он потерял контроль над собой и поступил безрассудно.

Если у него получится контролировать себя так же, как в последних боях, он проведёт отличный бой. Хотя это лишь моё мнение, я не знаю, как он будет драться. Но сосредоточенный Джастин Гэтжи — очень опасный соперник», — цитирует Дариуша MMA Fighting.

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