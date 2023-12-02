Артём Тарасов победил Евгения Ершова на турнире ММА Серия-75

Завершился поединок турнира MMA Серия-75 в Москве. Известный боец смешанного стиля и блогер Артём Тарасов встретился с соотечественником Евгением Ершовым.

Противостояние завершилось победой Тарасова удушающим приёмом в первом раунде.

Артёму Тарасову 33 года. В октябре 2023 года на турнире Hardcore Boxing он провёл бой против Артура Кулинского, встреча завершилась вничью.

24-летний Ершов предыдущий бой провёл в ноябре 2023-го на турнире промоушена «Наше Дело», досрочно остановив в первом раунде Кирилла Лапшина.