Артём Тарасов победил Евгения Ершова на турнире ММА Серия-75
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Завершился поединок турнира MMA Серия-75 в Москве. Известный боец смешанного стиля и блогер Артём Тарасов встретился с соотечественником Евгением Ершовым.
Противостояние завершилось победой Тарасова удушающим приёмом в первом раунде.
Артёму Тарасову 33 года. В октябре 2023 года на турнире Hardcore Boxing он провёл бой против Артура Кулинского, встреча завершилась вничью.
24-летний Ершов предыдущий бой провёл в ноябре 2023-го на турнире промоушена «Наше Дело», досрочно остановив в первом раунде Кирилла Лапшина.
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