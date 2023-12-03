Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео нокаута в бою Царукян — Дариуш

Видео нокаута в бою Царукян — Дариуш
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 2 на 3 декабря состоялся турнир UFC Fight Night 233. Главным событием вечера стало противостояние между российский бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном (20-3) и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем (22-5-1) в лёгкой весовой категории. Поединок завершился в первом раунде досрочной победой Царукяна нокаутом.

ВИДЕО нокаута.

Напомним, в общей сложности на счету Царукяна теперь 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения. Арман идёт на серии из трёх побед кряду. В активе Дариуша 29 боёв в ММА, в которых у него 22 победы (пять нокаутом), шесть поражений и одна ничья. Он потерпел второе поражение подряд.

Чемпионом в лёгкой весовой категории на данный момент является российский боец Ислам Махачев. Недавно он защитил титул в бою с австралийцев Александром Волкановски.

Материалы по теме
Царукян: хочу, чтобы в следующем моём бою на кону стоял титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android