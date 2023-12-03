Царукян: первый бой с Махачевым был четыре года назад. Теперь всё будет по-другому

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян рассказал о том, как сложится их следующий поединок с Исламом Махачевым.

«Ислам – это боец совершенно иного уровня. Наш первый бой был четыре года назад. Сейчас мне 27 – всё будет совсем по-другому», — сказал Царукян после боя.

В ночь с 2 на 3 декабря состоялся турнир UFC Fight Night 233. Главным событием вечера стало противостояние между российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном (20-3) и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем (22-5-1) в лёгкой весовой категории. Поединок завершился в первом раунде досрочной победой Царукяна нокаутом.

В общей сложности на счету Царукяна теперь 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения.