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Царукян: первый бой с Махачевым был четыре года назад. Теперь всё будет по-другому

Царукян: первый бой с Махачевым был четыре года назад. Теперь всё будет по-другому
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян рассказал о том, как сложится их следующий поединок с Исламом Махачевым.

«Ислам – это боец совершенно иного уровня. Наш первый бой был четыре года назад. Сейчас мне 27 – всё будет совсем по-другому», — сказал Царукян после боя.

В ночь с 2 на 3 декабря состоялся турнир UFC Fight Night 233. Главным событием вечера стало противостояние между российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном (20-3) и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем (22-5-1) в лёгкой весовой категории. Поединок завершился в первом раунде досрочной победой Царукяна нокаутом.

В общей сложности на счету Царукяна теперь 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения.

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