Нокаут Бобби Грина, против которого Джэлин Тёрнер вышел на коротком уведомлении

В ночь с 2 на 3 декабря в Остине (штат Техас, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В соглавном событии американец Джэлин Тёрнер встретился со своим соотечественником Бобби Грином в лёгкой весовой категории. Отметим, что Тёрнер в срочном порядке за несколько неделю до боя заменил Дэна Хукера.

Поединок завершился победой Тёрнера нокаутом в первом раунде, когда он смог добить Грина после повалившего его мощного удара. После сегодняшняшнего триумфа в активе Тёрнера теперь 19 выигранных поединков в профессиональной карьере, восемь из которых в промоушене UFC.

Напомним, в главном событии вечера встретились армянский боец лёгкого веса Арман Царукян и американец Бенеил Дариуш. Их бой также закончился в первом раунде, победу одержал Царукян.