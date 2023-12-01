«У меня не было выбора». Тёрнер рассказал, как принял бой с Грином на коротком уведомлении

Американский боец UFC Джалин Тёрнер рассказал, при каких обстоятельствах он согласился заменить травмированного новозеландца Дэна Хукера в поединке против Бобби Грина на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 2 декабря в Остине (США).

«Чувствую, что у меня не было выбора не принять бой. Я пытаюсь понять чёртову причину, по которой UFC так давил на меня. Я подумал: «Ах, давайте. Пусть кто-нибудь другой займётся этим». Думаю, это связано лишь с тем, что я рейтинге. Им нужен кто-то, кто присутствует в рейтинге, но кто ещё говорит о чём-либо? Терренс [Маккини] что-то заявлял, но его нет в рейтинге, поэтому, вероятно, его не захотели ставить.

Чёрт возьми, кажется, я слышал, что упоминалось имя Рафаэля дос Аньоса, но он не захотел делать вес. Джаред Гордон тоже выступал? Мужики, они должны были устроить этот бой, но зачем меня туда бросать?» — приводит слова Тёрнера с медиадня UFC BJ Penn.