Царукян: был рад, когда голова Бобби Грина подпрыгивала на канвасе

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян высказался в адрес американца Бобби Грина, который на UFC Fight Night 233 уступил Джэлину Тёрнеру.
«Надеюсь, я больше не увижу его в своей жизни. Я был невероятно счастлив, когда его голова подпрыгивала на канвасе», – приводит слова Царукяна журналист Майк Бон в социальной сети X (ранее Twitter).
Отметим, что у Царукяна и Грина недавно случился конфликт, а американец сообщил, что команда россиянина напала на него.
Поединок между Грином и Тёрнером завершился победой Джэлина нокаутом в первом раунде. После сегодняшней победы в активе Тёрнера теперь 19 выигранных поединков в профессиональной карьере. Американец потерпел также восемь поражений.
У Бообби Грина — 31 победа и 15 поражений. До сегодняшнего поединка он шёл на серии из двух побед.