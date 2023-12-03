«Худшая остановка в истории ММА». Кормье — о нокауте Грина

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о нокауте Бобби Грина, которого в со-главном поединке UFC Fight Night 223 победил Джэлин Тёрнер. Кормье раскритиковал рефери боя за то, что он слишком поздно остановил бой.

«Одна из худших остановок в истории смешанных единоборств. Что, чёрт возьми, вообще происходило? Парень лежал на животе, принимая удары, а этого было недостаточно — безумие!» — написал Кормье в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Тёрнер отправил Грина в нокаут в середине первого раунда. В главном поединке вечера встречались Арман Царукян и Бенеил Дариуш. Их поединок также завершился досрочно в первом раунде — победил Царукян.