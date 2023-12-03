Уайт назвал остановку в бое Грина с Тёрнером одной из худших в истории UFC

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт отреагировал на позднюю остановку боя между американцами Джалином Тёрнером и Бобби Грином.

Отметим, что Тёрнер избивал лежащего Грина на протяжении долгого времени, а судья не останавливал бой.

«Одна из худших [остановок], которые я когда-либо видел. Разница в том, что в прошлом некоторые рефери говорили какую-то глупую чушь наподобие: «Сегодня я позволил ему побыть воином». Или какую-то подобную ерунду», – сказал Дана Уайт на пресс-конференции UFC Fight Night 233.

Напомним, поединок завершился победой Тёрнера нокаутом в первом раунде, когда он смог добить Грина после повалившего его мощного удара. После этого триумфа в активе Тёрнера 19 выигранных поединков в профессиональной карьере, восемь из которых пришлись на его выступления в промоушене UFC.