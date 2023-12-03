«Доминация россиян может мешать подписанию в UFC». Гулян – о переговорах Вартаняна

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян прокомментировал возникшие проблемы с подписанием российского бойца Эдуарда Вартаняна в UFC.

«Я считаю такую историю не профессиональной. Значит в UFC работа недостаточно ведется, раз там не понимают какого уровня спортсмен и какой актив он несет за собой. Это уже тогда не самая конкурентная лига, раз она набирает бойцов из субъективного представления, а не тех, кто является лучшими. Этому пример ситуация с Эдуардом Вартаняном. Да переговоры еще идут, но такое отношение уже вызывает сомнения в самой лиги.

Личное субъективное мнение и восприятие матчмейкера полностью противоречит логике заинтересованности лиги в спортсмене. Не вижу ни одного критерия, по которым Эдуард Вартанян не заслуживал бы подписания на хороший контракт в UFC. Может быть, это связанно с тем, что и Ислам Махачев является чемпионом этой лиги, Арман Царукян хоть представляет Армению, но проживает в России являясь претендентом на титул, и теперь Эдуард Вартанян. Возможно, доминация спортсменов из одного региона может мешать подписанию в UFC», – приводит слова Гуляна пресс-служба «Нашего Дела».