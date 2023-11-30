Царукян рассказал, что Вартанян может попасть в UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян, готовящийся к бою с американцем Бенеилом Дариушем, рассказал, что Эдуард Вартанян ведёт переговоры с представителем промоушена.

«Сейчас он мне не помогал в подготовке. Планирует приехать на мой бой и поддержать меня. Переговоры с UFC ведутся. Насколько я знаю, он ждёт замены, чтобы запрыгнуть на бой на коротком уведомлении», – приводит слова Царукяна Metaratings.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и провёл в престижнейшей организации мира девять боёв, в двух потерпев поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.