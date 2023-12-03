Красюк заявил, что карьера Александра Усика может сложиться так же, как у Виталия Кличко

Александр Красюк, менеджер Александра Усика, поделился ожиданиями о продолжительности карьеры своего подопечного и заявил, что в какой-то момент тот может сделать перерыв в карьере и вернуть на ринг по примеру Виталия Кличко.

«Ему сейчас 36 лет, и у него впереди ещё три года, чтобы он показал, на что способен. Единственные сомнения могут возникнуть только в связи со здоровьем, но не думаю, что это станет проблемой. Если его тело будет готова к поединкам, не думаю, что он закончит. Позвольте мне сказать, что сотрудничаю с Александром Усиком с его первого профессионального поединка в 2013 году и мы были очень близки в последние 10 лет. Он молодой парень, и пока ещё не задумывался о выходе на пенсию и о том, как это тяжело.

Вспоминается Виталий Кличко, потому что он закончил с боксом на четыре года и потом вернулся, выиграв пояс WBC. Деньги не были причиной — он просто скучал по спорту. Он уже тогда был политиком и бизнесменом, но несмотря на то, что сейчас ему 50 лет, он по-прежнему тренируется. Мэр Киева до сих пор скучает по боксу, и когда мы о нём общаемся, от Виталия чувствуется воодушевление», — приводит слова Красюка BoxingScene.