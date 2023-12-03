Промоутер Райана Гарсии назвал желаемого соперника после его возвращения

Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного легковеса Райана Гарсии (24-1, 20 KO), высказался о перспективах своего подопечного после возвращения американца на ринг.

Напомним, сегодня, 3 декабря, Гарсия досрочно остановил соотечественника Оскара Дуарте и закрыл единственное поражение в карьере от Джервонты Дэвиса.

«Я никогда не делал Теофимо [Лопесу] предложение. Я пообщался с его промоутером Бобом Арумом, мы обсудили процентное разделение, и на этом всё. Я не делал ему предложение.

Я буду внимательно следить за выступлением Девина Хейни и Реджиса Прогрейса, победитель может услышать звонок от меня. Мы можем начать переговоры о бое с Райаном», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Бой за титул WBC в первом среднем весе (до 63,5 кг) между Хейни и Прогрейсом состоится 10 декабря в США.