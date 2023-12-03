Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вартанян: шансы на подписание в UFC оцениваю в 10%

Вартанян: шансы на подписание в UFC оцениваю в 10%
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Гран-при ACA в лёгкой весовой категории Эдуард Вартанян рассказал о ходе переговоров с UFC. Российский боец признался, что его переход в американский промоушен маловероятен.

«Я здесь, я готов выйти, но они не хотят подписывать со мной контракт, потому что всё моё прошлое, которое было в России, здесь не играет никакой роли. Не сказать, что я этого не знал. Здесь Америка, у тебя может быть рекорд 7-3 или 5-2, ты дрался здесь, и ты будешь интересен. Что у тебя было за территорией США, это вообще не имеет значения. Наверное, можно провести бой где-то на стороне, или в Contender Series, но я на это не пойду. В данный момент шансы на подписание в UFC оцениваю в 10%», – сказал Эдуард в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Напомним, профессиональный рекорд Эдуарда Вартаняна в смешанных единоборствах составляет 25-4. Летом у россиянина истёк контракт с ACA, и он вышел на рынок свободных агентов.

Материалы по теме
Царукян рассказал, что Вартанян может попасть в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android