Порье назвал «ужасной» остановку в бою между Тёрнером и Грином

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье отреагировал на остановку судьи в поединке между Джалином Тёрнером и Бобби Грином на турнире UFC on ESPN 52. Бриллиант дал понять, что он считает остановку в минувшем бою поздней.

«Мдааа… Это была ужасная остановка рефери», – написал Порье в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 3 декабря, в Остине (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52. В соглавном событии вечера столкнулись американские легковесы Джалин Тёрнер и Бобби Грин. Поединок завершился победой Тёрнера нокаутом в первом раунде. Бой обслуживал рефери Керри Хэтли. После завершения турнира судья попал под серьёзную критику бойцов и экспертов из-за поздней остановки.