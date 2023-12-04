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«Это вносит путаницу». Уайт — о раскладах со следующим боем Махачева после победы Царукяна

«Это вносит путаницу». Уайт — о раскладах со следующим боем Махачева после победы Царукяна
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Генеральный директор промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал победу российского бойца смешанных единоборств армянского происхождения Армана Царукяна в поединке с Бенеилом Дариушем. Также Дана высказался на тему возможного боя Царукяна с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Это действительно вносит путаницу в ситуацию. Ведь все видели, как здорово он выглядел в бою с Дариушем. Даже не знаю, посмотрим, что произойдёт. Бой с Махачевым стал бы большим событием», — приводит слова Уайта MMA Mania.

В общей сложности на счету Царукяна теперь 24 поединка в ММА, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим:

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«Просто его нокаутирую». Царукян — единственная угроза для Махачева в лёгком весе
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