Стерлинг высказался о конфликте между Царукяном и Грином

Бывший чемпион легчайшего веса в UFC американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о конфликтной ситуации между своим соотечественником Бобби Грином и российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном. Инцидент между спортсменами случился незадолго до турнира UFC Fight Night 233. Сообщалось, что команда Царукяна напала на Грина.

«Что сделал Бобби Грин? Да буквально ничего не и делал. Как по мне, это очень странная ситуация. Как можно считать неуважением то, что кто-то в твоей весовой категории назвал тебя скучным? Особенно если ты таковым не являешься? В этом нет смысла. Это было излишним», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом: