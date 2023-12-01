«Кому нужен этот цирк». Стерлинг раскритиковал UFC за ситуацию с поясом Джонса

Бывший чемпион легчайшего веса в UFC американец Алджамейн Стерлинг остался недоволен действиями UFC, из-за того, что британцу Тому Аспиналлу достался только временный титул в тяжёлом весе американского промоушена.

«У нас есть рейтинги, в которых учитываются заслуги бойцов, их послужной список. Есть временный титул. Но какой в нём смысл? Если он существует просто так, то всё это превращается в клоунаду. Кому тогда нужен весь этот цирк?

Джон Джонс травмирован. И ему необходимо время, много времени для возвращения в форму. Аспиналл взял временный титул. Это значит, что в следующем бою полноценный чемпион должен драться с временным. Но ведь все мы прекрасно знаем, что этому не бывать. Мне обидно за Аспиналла. Обидно, что он не получит бой с чемпионом даже тогда, когда тот вернётся. Какой тогда смысл в его временном титуле?» – сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем.