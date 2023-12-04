Рагозин: Исмаилову будет логичнее подраться со мной, его бой с Тиллом не совсем разумный

Российский боец RCC Михаил Рагозин высказался о желании провести поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Ранее сообщалось, что Исмаилов может встретиться с британцем Дарреном Тиллом.

«Магомед хочет вернуться в RCC, хочет выступить на нашей площадке. У него есть какие-то иностранные имена, с кем он предлагает, чтобы ему сделали бой. Куда логичней ему подраться со мной. Для российского рынка ММА наш бой будет гораздо интереснее, чем его бой с Тиллом, с которым Магомед просит организовать поединок. Я думаю, что по гонорару Исмаилов vs Тилл — это не совсем разумный бой. Думаю, что Тилл попросит существенные деньги, а я согласен за более доступную сумму провести этот бой. Плюс у Магомеда есть пояс нашей организации, пусть он не совсем официальный, и хотелось бы за такой же пояс провести с ним бой и вернуть его домой», – сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.