Боец RCC: после боя Штыркова с Минеевым осталось неприятное послевкусие

Боец RCC Михаил Рагозин поделился мнением о недавнем поединке между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Владимира единогласным решением судей

«Двоякое ощущение. Я вроде и доволен боем, потому что Иван не получил никакого ущерба, да, проиграл по очкам, но не существенно. Я бой не пересматривал, но мне он показался близким. Он реально проходил на территории Владимира, но осадок остался — это всё-таки поражение. И даже после боя все журналисты, все были позитивно настроены. Подходили, поздравляли Ивана, что показал красивый, хороший бой. И меня это тоже радовало, но потом, когда вся суета улеглась, мы все разошлись по номерам, успокоились. И вот тогда возникло неприятное послевкусие. Но я думаю, что второй бой будет за Иваном и он исправит это ощущение», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.