Вице-президент АСА: сильно удивлюсь, если Царукян в следующем бою подерётся за пояс

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о победе российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна в поединке с Бенеилом Дариушем и поделился мнением о его титульных перспективах.

«Как мы и предполагали, Арман выиграл поединок, причём в том ключе, про который я предположительно говорил заранее — не тратить силы с опытным грэпплером, который очень хорошо борется. Арману нужно было использовать свою ударную мощь, ведь не так давно Дариуш был наглухо нокаутирован. И мне кажется, что Царукян сделал всё максимально правильно — хорошо передвигался и поймал свой момент. Добивание там и не требовалось, оно было лишь номинальным.

Чувствовалось, что Дариуш до конца не восстановился после своего последнего поражения, — его сразу же начало шатать. А Арман излучал уверенность. Видно, что он набирает в ударной технике. Арман сделал то, что должен был сделать в данной ситуации. Перед Царукяном открываются максимально хорошие перспективы. Сейчас он должен войти в топ-5 рейтинга. Выше него будут Оливейра, Гэтжи и Порье. Царукян находится на финишной прямой перед титульным боем. Его реванш с Махачевым будет действительно интересным. Это что-то новое — свежая кровь, не ветеран, не сбитый лётчик, не боец, который по второму кругу бьётся за пояс.

Для фанатов из СНГ этот поединок будет особенно интересен. Я предполагаю, что до титульного боя Арману, вероятно, придётся провести ещё один поединок. Пока Ислам подерётся с Оливейрой… Захочет ли Арман ждать это время… Есть Чендлер, Порье, ну или реванш с Гамротом, хотя в этом нет смысла. Сильно удивлюсь, если в следующем поединке Арман подерётся за пояс. Но он, безусловно, это заслужил», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.