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Гаджиев: Вартанян оживил бы лёгкий вес UFC

Гаджиев: Вартанян оживил бы лёгкий вес UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о переговорах между именитым отечественным легковесом Эдуардом Вартаняном и американским промоушеном UFC.

«Жалко, потому что он бы как раз таки лёгкий вес оживил. Но теперь, когда в этом весе сразу два сильных бойца, ещё один такой из постсоветского пространства UFC не нужен. Слишком российский будет вес.

С другой стороны, сейчас PFL объединились с Bellator, грех упускать возможность заполучить к себе такого интересного парня, такого сильного бойца, как Эдик. Он ещё и медийно развивается, аудитория большая, он бы притащил ее за собой», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Вартанян рассказал, до какого срока будет пытаться подписать контракт с UFC.

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