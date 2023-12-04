Гаджиев: Вартанян оживил бы лёгкий вес UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о переговорах между именитым отечественным легковесом Эдуардом Вартаняном и американским промоушеном UFC.

«Жалко, потому что он бы как раз таки лёгкий вес оживил. Но теперь, когда в этом весе сразу два сильных бойца, ещё один такой из постсоветского пространства UFC не нужен. Слишком российский будет вес.

С другой стороны, сейчас PFL объединились с Bellator, грех упускать возможность заполучить к себе такого интересного парня, такого сильного бойца, как Эдик. Он ещё и медийно развивается, аудитория большая, он бы притащил ее за собой», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Вартанян рассказал, до какого срока будет пытаться подписать контракт с UFC.