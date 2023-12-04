Вартанян рассказал, до какого срока он будет пробовать попасть в UFC

Популярный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян ответил на вопрос, какое время он ещё готов находиться в США, чтобы подписать контракт с местным промоушеном UFC.

«Я продолжаю тренироваться, готов выйти на замену и в лёгком, и в полусреднем весе. Буду в Америке ещё два месяца – дал себе время до февраля», – заявил Эдуард в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Ранее Эдуард Вартанян признался, что он ведёт переговоры с UFC. Однако российский боец дал понять, что вероятность его перехода в лучший промоушен мира крайне низка.

Напомним, профессиональный рекорд Эдуарда Вартаняна в смешанных единоборствах составляет 25-4. Минувшим летом российский боец одолел Артёма Резникова в финале Гран-при ACA в лёгкой весовой категории. После этого он вышел на рынок свободных агентов.