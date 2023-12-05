Царукян доволен, что Грин получил дополнительные удары перед остановкой боя с Тёрнером

Известный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян прокомментировал остановку судьёй поединка между Джалином Тёрнером и Бобби Грином на турнире UFC on ESPN 52. Некоторые эксперты и бойцы, а также президент UFC Дана Уайт высказали мнение, что остановка была слишком поздней.

«Нет, нет, нет. Всё было здорово. Я был счастлив. Можно было заметить, что я был счастлив, когда шёл в октагон. Мой друг спросил меня об этом, и я, смеясь, ответил: «Я счастлив. Бобби Грин заснул», — приводит слова Царукяна MMA Fighting.

Поединок между Грином и Тёрнером завершился победой Джалина нокаутом в первом раунде. Ранее между Арманом и Бобби случился конфликт. Грин после этого сообщил, что команда россиянина напала на него.