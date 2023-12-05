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Мухаммад Мокаев: есть соперник из топ-10, есть дата

Мухаммад Мокаев: есть соперник из топ-10, есть дата
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Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о получении соперника из топ-10. По словам Мокаева, дата поединка уже также известна.

«Есть соперник из топ-10, есть дата!» — написал Мокаев.

В последнем поединке, состоявшемся 21 октября на турнире UFC 294, Мокаев встречался с американцем Тимом Эллиоттом. Мухаммад одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт. В общей сложности на счету Мокаева в смешанных единоборствах 11 побед в 11 боях. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:

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