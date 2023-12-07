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Бивол выразил желание провести поединок с Давидом Бенавидесом

Бивол выразил желание провести поединок с Давидом Бенавидесом
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Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о недавнем поединке между американцами Дэвидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде. На кону в их противостоянии стоял временный титул чемпиона WBC во втором среднем весе. Бой завершился победой Бенавидеса техническим нокаутом в шестом раунде. Для Дэвида это была 28-я победа в профессиональной карьере.

«Да, Бенавидес отбоксировал с Андраде ярко и интересно. Вообще, Давид — хороший боксёр, такой, зрелищный. Если в будущем наш с ним бой состоится, это будет здорово и классно как для бокса, так и для моей карьеры», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

23 декабря Дмитрий проведёт поединок с британцем Линдоном Артуром.

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