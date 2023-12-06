Гловер Тейшейра оценил шансы Алекса Перейры перейти в тяжёлый дивизион UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразилец Гловер Тейшейра поделился мнением о возможности перехода своего соотечественника Алекса Перейры в тяжёлый дивизион.

«Перейра – дисциплинированный профессионал, и именно поэтому ему удалось сделать 84 кг. Ни для кого эта задача не была бы лёгкой. Мало кому это под силу. В UFC, я бы сказал, только десять процентов бойцов могут сбросить вес так, как это сделал он. Это было очень жёстоко, но у Алекса для этого есть дисциплина.

Если бы он захотел подняться в весе, он бы изменил свою диету и режим тренировок вне тренировочного лагеря, чтобы набрать массу. Думаю, он смог бы подняться в тяжёлый дивизион», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting со ссылкой на Trocacao Franca.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Ранее Алекс был чемпионом в среднем дивизионе.