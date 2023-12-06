Махачев: Царукян, Порье, Гэтжи и Оливейра хороши, но никто из них не получит пояс

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящих боях с претендентами.

«Арман, Дастин, Джастин и Чарльз хороши, они входят в топ-5 мира, но никто из них не получит пояс, пока я здесь. Вот так!» — написал Махачев в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Махачев досрочно остановил в первом раунде вышедшего на коротком уведомлении австралийца Алекса Волкановски. Встреча стала реваншем бойцов, первый бой состоялся на UFC 284 в феврале и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

Ранее Арман Царукян, встречавшийся с Махачевым в 2019 году, заявил, что нокаутирует его в реванше.