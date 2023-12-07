Бивол ответил на вопрос, боится ли он пропустить удар Бетербиева

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о силе удара обладателя титулов WBC, IBF и WBO соотечественника Артура Бетербиева, поединок с которым может состояться в 2024 году.

«Боюсь ли я пропустить удар от Бетербиева? Один из моих самых сильных пропущенных ударов был в бою со Смитом. По поводу опасений: перед каждым боем ты опасаешься пропустить какой-то удар.

Если бы ты не опасался, ты бы особо не развивался. Опасаясь, ты начинаешь думать, как сделать свою защиту лучше. Это такое здоровое состояние, когда ты опасаешься», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.