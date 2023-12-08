«Это было хуже ограбления». Холифилд — о своём самом несправедливом поражении

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Эвандер Холифилд поделился воспоминаниями о двух поединках с Ленноксом Льюисом и заявил, что судейское решение в их втором поединке было похоже на ограбление.

«Я знаю, что победил его во второй раз. Это было хуже ограбления, потому что факт в том, что он знал, что не победил меня. Он сказал: «Ты не выиграл и в первый раз». Я ответил: «Да, но они зафиксировали ничью». Ни я не выиграл, ни он, поэтому они просто решили назначить реванш, чтобы отдать ему титул, потому что он должен был победить в первом бою?

Второй бой был совсем другим, и это было грустно, потому что он думает, что всё в порядке по причине того, что я не выиграл первый бой. Теперь и вы скажете, что всё в порядке, хотя знаете, что он не выиграл. Если бы тогда зафиксировали ничью, мы были бы равны и всё было бы нормально. Судьи чувствовали, что я не получил решение, потому что был обладателем двух титулов», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу VladTV.