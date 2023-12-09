Муслим Гаджимагомедов оставил прогноз на поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика

Российский боксёр Муслим Магомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Фьюри был слишком уверен в себе. Сейчас после Нганну понял, что не совсем высоко, что его могут убрать, заменить. Уверен, теперь он будет нормально тренироваться и настраиваться. А то становился больше болтуном. Сейчас получил от Нганну и понял, что так больше не может продолжаться. С Усиком будет хороший бой, я думаю. Шансы будут зависеть от Фьюри. Тайсон может очень хорошо боксировать, а может и совсем не очень. Ринг всё покажет, шансы – 50 на 50», — сказал Гаджимагомедов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).