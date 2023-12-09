Деонтей Уайлдер объяснил, почему он является «лицом бокса»

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) объяснил, почему именно он должен считаться знаковым представителем современного профессионального бокса.

«Я никогда не был согласен с этими разговорами. Что значит «лицо бокса»? Говорят, что это зависит от популярности, но у всех разные возможности, кому-то больше помогают проявить себя. Есть немало блестящих бойцов, которые никогда не получат шанс заявить о себе.

Пусть человек из легчайшего дивизиона поднимется к тяжеловесу. И мы посмотрим, кто является лицом бокса. Тяжеловес готов сражаться с кем угодно. Вы не заставите маленького парня сделать то же самое. Я — тяжеловес, и я готов сразиться с любым человеком в мире.

Взгляните на меня. Вероятно, я один из самых маленьких тяжеловесов. Известные бойцы злятся, когда им приходится набирать 1 кг, в то время как я дерусь с людьми на 10-20 кг тяжелее меня. И эти парни хотят считаться «лицом бокса»? Они – представители своего дивизиона», — сказал Уайлдер в подкасте Брайана Кастера.