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«Гэтжи заслужил титульник». Махачев рассказал, с кем и когда может провести следующий бой

«Гэтжи заслужил титульник». Махачев рассказал, с кем и когда может провести следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев оценил, с кем может провести следующий поединок, и заявил, что не заинтересован в реваншах. Одним из возможных соперников был назван Джастин Гэтжи.

«Честно, я уже говорил, у меня нет большого интереса проводить реванши. Нужно добавлять в послужной список новые имена. Есть Гэтжи, который заслужил бой. С ним было бы интереснее. Когда возможен бой? Думаю, в марте. Скорее всего, в Майами на номерном турнире», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Отметим, что Махачев дважды противостоял Александру Волкановски, а также мог дважды провести бой против бразильца Чарльза Оливейры.

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