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Тищенко назвал главное достижение в карьере после завоевания мирового титула

Тищенко назвал главное достижение в карьере после завоевания мирового титула
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Российский тяжеловес Евгений Тищенко, вчера, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ) одержавший победу над немцем Леоном Хартом, прокомментировал завоевание титула чемпиона мира по версии WBA в новой весовой категории до 101,6 кг.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Евгений Тищенко (W) - Леон Харт
09 декабря 2023, суббота. 22:55 МСК
Евгений Тищенко
Окончено
KO
Леон Харт

«Тернистый путь. Я смог сделать хороший старт. Я теперь регулярный чемпион WBA, первый в истории. Мы всё сделаем дальше в ринге. Тяжёлый труд окупается. Я полноценный чемпион, пояс вакантный, две защиты. Будем двигаться и доказывать всё в ринге. Мы эту историю сделаем намного шире, это не конечная цель.

Соперника, честно говоря, полностью видел. У меня первая в истории битва за титул за рубежом, Майкл Баффер объявляет. Вопросы у него есть, но у меня тоже есть. Я картинку боя старался держать на 12 раундов, не форсировал события. Слава богу, получилось финишировать досрочно.

Золотая медаль Олимпиады или этот пояс? Пока золотая медаль. Но это ещё не конец. Я ещё сделаю тут историю», — сказал Тищенко после выступления.

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