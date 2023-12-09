У России новый чемпион мира! Тищенко нокаутировал Харта и забрал пояс в новом дивизионе

9 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялся мощный турнир по профессиональному боксу «Ночь чемпионов IBA». В главном карде вечера олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл бой против немца Леона Харта за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в новой весовой категории — бриджервейте (до 101,6 кг).

Евгений Тищенко – один из самых известных российских представителей первого тяжёлого веса (до 90,7). После завершения любительской карьеры Евгений перебрался в Екатеринбург, где стал тренироваться и развивать свою карьеру в профессионалах. Дебютировал он в 2018 году, набил рекорд 7-0 и вышел на бой за титул WBC Silver против Табисо Мчуну. В том поединке Тищенко разгромно проиграл решением судей, но сумел вновь выйти на победную серию. В том числе, Евгений одолел известного российского боксёра Дмитрия Кудряшова, а также экс-чемпиона Европы в профессионалах Ива Нгабу.

Этой осенью Тищенко должен был провести бой против другого топового российского боксёра Алексея Егорова. Но у Евгения появился шанс побороться за титул чемпиона мира в новой весовой категории, и он им воспользовался. К слову, Егоров тоже попал в топ-15 рейтинга WBA в новой весовой категории, так что, возможно, бой Тищенко и Егорова состоится уже в другом весе.

«Тут всё сказано тем, что создание новой весовой категории даёт мне шанс. А так, действительно, слишком большая разница. Ну вот у меня рабочий вес 97-98 кг… И в лимит первого тяжёлого веса входить очень сложно, когда ты некомфортно себя чувствуешь при 95 кг. А боксировать в супертяжёлом весе — у меня нет физических данных. Для выступления в этом дивизионе мне надо потратить очень много времени для набора мышечной массы. Ну и менять свой вес. И вот эта категория до 101,6 кг идеально мне подходит, как и многим ребятам. Ну разбег между категориями и вправду гигантский», — цитирует Тищенко «Матч ТВ».

Соперником Евгения в титульном поединке стал немец Леон Харт – он же уроженец Армении Левон Акопян. Леон является опытным профессиональным боксёром, 35-летний Харт подошёл к бою с Тищенко с рекордом 22-5-1. В своей карьере Леон боксировал, например, с Муратом Гассиевым и с Артуром Манном, но в обоих случаях проиграл.

Активно проводили разведку боксёры в стартовых раундах. Евгений имел значительное преимущество в росте и умело этим пользовался: Тищенко сдерживал соперника на дистанции джебом и двойками, часто проверял корпус Харта. Леон же старался напирать, искать моменты для сближения. В начале второго раунда Харт бросился в атаку и нарвался на мощнейший апперкот от Тищенко и оказался в нокдауне. Немец сумел продолжить бой, а Евгений принялся добивать соперника. Восстановившись, Харт вновь принялся напирать на россиянина, но при этом стал опасаться ответных атак Тищенко.

Леон продолжал пытаться выходить на ближнюю дистанцию в третьем и четвёртом раундах, но Тищенко контролировал ситуацию в ринге. Евгений грамотно пользовался габаритами, сдерживал Харта джебом, раз за разом доставал ударами снизу своего соперника. Леон имел несколько неплохих моментов на сближении, Тищенко выдержал атаки немецкого боксёра.

В середине боя Харт стал больше проходить на ближнюю дистанцию, что не нравилось угловым Тищенко. Давал Евгений работать сопернику первым номером, но при этом россиянин отвечал на каждую атаку Харта. Проверял раз за разом по корпусу Евгений, и этот план на бой сработал. В шестом раунде Тищенко мощно пробил по печени, и Леон рухнул на пол. Харт не сумел продолжить поединок, и Евгений Тищенко одержал победу нокаутом и стал новым чемпионом мира по версии WBA.