Узбекский боксёр Холматов сразится за титул чемпиона мира 3 марта

Узбекский боксёр полулёгкого веса (до 57,2 кг) Отабек Холматов (11-0, 10 KO) сразится за вакантный титул WBA с американцем Рэймондом Фордом (14-0-1, 7 KO), сообщает издание BoxingScene.

Поединок станет частью боксёрского вечера, который состоится 3 марта в США и будет транслироваться на ESPN.

Напомним, титул WBA в полулёгком весе стал вакантным после того, как британец Ли Вуд принял решение о смене дивизиона.

Отабеку Холматову 25 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2021 года и в своём последнем бою в марте досрочно остановил непобеждённого британца Томаса Патрика Уорда (33-1-1, 5 KO).

Также в шоу ESPN от 3 апреля чемпион IBF в полулёгком весе мексиканец Луис Альберто Лопес проведёт третью защиту титула.