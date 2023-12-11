Дариуш рассказал, какой приём Царукяна застал его врасплох

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш рассказал, что его удивило в работе Армана Царукяна во время поединка на UFC Fight Night 233.

«Интересно, что я изучал записи с его выступлениями. Я никогда не видел, чтобы он выбрасывал колени. Так что это, можно сказать, застало меня врасплох. Потому что, когда я смотрел его бои, он наносил много ударов ногами и локтями из клинча. Но я никогда не видел, чтобы он бросал колени таким образом, как в тайском стиле. Так что это его заслуга; он определённо изменил свой стиль, и это сработало», — приводит слова Дариуша Sportskeeda.

Напомним, в ночь со 2 на 3 декабря проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233, бой Царукян — Дариуш возглавил кард турнира, в соглавном поединке вечера Джалин Тёрнер победил нокаутом Бобби Грина.