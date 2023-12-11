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Боксёр Алексей Егоров объяснил, почему сорвался бой с Евгением Тищенко

Боксёр Алексей Егоров объяснил, почему сорвался бой с Евгением Тищенко
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Алексей Егоров (12-1, 8 KO) прокомментировал срыв поединка с соотечественником Евгением Тищенко.

«Вышло так, что он готовился к другому бою и мне не сообщил. Его команда виновата точно, не моя команда. Я готовился», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Егоров победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Владимира Жигайлова, закрыв поражение от француза Арсена Гуламиряна.

Тищенко в декабре завоевал титул WBA в новой весовой категории до 101,6 кг, нокаутировав немца Леона Харта.

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