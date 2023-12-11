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«Благодарен мудрости моих детей». Костя Цзю — о сравнениях с Тимом и Никитой

«Благодарен мудрости моих детей». Костя Цзю — о сравнениях с Тимом и Никитой
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Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Международного боксёрского Зала славы Костя Цзю высказался о сравнении достижений сыновей и действующих профессионалов Тимофея и Никиты с его карьерой в боксе.

«Они ушли от этого [авторитета отца]. Я благодарен мудрости моих детей. Мы вели нужные разговоры на эту тему. Я говорил им: «Это ваша жизнь, это ваша карьера». Я рад, что Тим вышел и не находится в той тени, которую ему предписывали. То же самое и Никита. Они идут индивидуальной дорогой. Им удалось это сделать», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Тим Цзю победил единогласным решением американца Брайана Мендосу, проведя первую защиту титула WBO. Никита Цзю в ноябре стал чемпионом Австралии, досрочно остановив Дилана Биггса.

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