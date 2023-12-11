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Карл Фроч назвал бойца, который может стать «следующим Флойдом Мейвезером»

Карл Фроч назвал бойца, который может стать «следующим Флойдом Мейвезером»
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал результат поединка между американцами Девином Хейни и Реджисом Прогрейсом.

Напомним, Хейни победил единогласным судейским решением, отобрав у Прогрейса титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

«Девин Хейни действительно является высококлассным боксёром. У него есть скорость, он умеет двигаться и работать комбинациями. Он невероятно быстр. Когда вы пытаетесь добраться до него, он просто бьёт навстречу. Работа ног, рефлексы, движения головой… он словно в Матрице. Он просчитывает вас.

Какой великолепный боец, и ему всего 25 лет. Он должен входить в семёрку или шестёрку лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Он определённо достоин десятки. Он может стать следующим Флойдом Мейвезером. Сейчас мир в его руках», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

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