Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Хейни в бою с Прогрейсом

Лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал результат поединка между соотечественниками Девином Хейни и Реджисом Прогрейсом.

Напомним, Хейни победил единогласным судейским решением, отправив Прогрейса в нокдаун в третьем раунде.

«Этот длинный засранец крутой. Хорошая работа. Он заслужил победу», — написал Кроуфорд в соцсети X (ранее Twitter).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.