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Алексей Егоров дал прогноз на поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика

Алексей Егоров дал прогноз на поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика
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Бывший претендент на титул чемпиона мира россиянин Алексей Егоров высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«По моему мнению, будет 50 на 50. Фьюри будет готовиться по-другому к этому бою. Поэтому 50 на 50. Сложный бой как для одного, так и для другого. Ринг покажет», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который состоится 17 февраля 2024 года. Сообщается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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