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Кевин Джонсон может получить российское гражданство

Кевин Джонсон может получить российское гражданство
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43-летний ветеран бокса Кевин Джонсон в скором времени может получить российское гражданство. Об этом сообщил известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

«В среду состоится заседание комиссии по гражданству. Думаю, на бой в Челябинске Кевин Джонсон выйдет в статусе гражданина России», – приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

Недавно Кевин Джонсон заявил, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России Владимира Путина. На взвешивание перед боем с Марком Петровским он вышел в футболке с изображением президента.

Тот бой Джонсон проиграл. Для него поражение стало 22-м в карьере. Также в его статистике 36 побед и две ничьих. За свою карьеру Джонсон встречался с Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Энтони Джошуа и Энди Руисом.

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