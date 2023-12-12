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Стало известно, когда Минеев и Штырков могут провести реванш

Стало известно, когда Минеев и Штырков могут провести реванш
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко рассказал о том, когда может состояться реванш между российскими бойцами Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

«Созванивались с Камилом Гаджиевым, сейчас Минееву предстоит поединок по боксу с Исмаиловым. Мы приблизительно согласовали даты реванша Штыркова с Владимиром. Это октябрь-декабрь. В октябре пока не было в планах делать большое событие, но декабрь в любом случае свободен. Возможно, придётся долго ждать, но мы сделаем этот бой», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, первое противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Владимира единогласным решением судей.

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