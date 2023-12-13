Энтони Джошуа сказал, кто победил в бою Фьюри и Нганну

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о нашумевшем боксёрском поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, состоявшемся в октябре.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам 10 раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Я считаю, что Нганну победил, но судьи не просто так сидят. Они считают. Я всего лишь зритель. Фьюри победил, но с точки зрения фанатов победил Нганну.

Бодибилдеры побеждают, «мешки» падают. Фьюри выглядел как толстый неряха, который не умеет драться. Он говорит, что бодибилдеры не умеют драться, но один из них хорошенько по нему приложился», — сказал Джошуа в интервью TNT Sports.