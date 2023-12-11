Тренер Фьюри отреагировал на мнение, что британец пошёл на спад

Джамал «Шугар Хилл» Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри, отреагировал на мнение части боксёрской общественности, считающей, что его подопечный уже миновал пик карьерной формы.

«У всех своё мнение. Ты не будешь нравиться всем, кто-то всегда будет говорить о тебе негативно. Даже Майка Тайсона критиковали, когда он всех нокаутировал.

В жизни всегда есть место критике. Для меня всё просто. Я не слишком много думаю об этом. У всех есть право на своё мнение, и у меня тоже», — сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри сразится за звание абсолютного чемпиона с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.